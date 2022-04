Recuerdan el día en el que el Piojo Herrera casi se golpea con Robin Van Persie en Brasil 2014 (VIDEO)

El ex técnico del tri, Miguel “Piojo” Herrera, estuvo cerca de llegar a los golpes con Robin Van Persie, ya que el ex futbolista se burló de la panza y los cachetes del estratega al finalizar el partido entre la Selección Mexicana y Holanda.

Fue en un video para el programa Hi! Sports TV, donde el periodista César Martínez contó la anécdota entre el Piojo Herrera y Robin Van Persie, en donde aseguró que el técnico mexicano iba a agredir al holandés debido a que se burló de sus cachetes y su panza.



“Miguel Herrera le mentó la madre en todos los idiomas a Van Persie inflaba los cachetes y se burlaba de su panza, el Piojo estaba hecho una furia por las burlas del Holandés”.



César Martínez aseguró, que el Piojo Herrera estaba furioso debido a que Robin Van Persie fue a provocar al ex técnico de la Selección Mexicana, ya que el holandés se burló de la derrota del tri con Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

En ese sentido, el periodista deportivo señaló, que no pudo tomar ninguna grabación de la bronca debido a que no les era permitido hacerlo, por lo que solo pudo contar la anécdota del Piojo Herrera y Robin Van Persie.