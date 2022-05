¡Pasada! Fan le mete el dedo a la nariz a Mike Tyson (VIDEO)

Mike Tyson una vez más esta involucrado en un video viral, en esta ocasión los medios internacionales hablan del ex campeón mundial porque una fan le metió el dedo en la nariz lo que estuvo a punto de provocar una reacción violenta por parte de Tyson.

Yt people have this weird obsession with trying to piss Mike Tyson off... pic.twitter.com/1elsLvm1ec