¡Adiós a los trampolines! Paola Espinos, clavadista y medallista olímpica anuncia su retiro

Después de una reconocida trayectoria y dos medallas olímpicas, Paola Espinosa hizo oficial el anuncio de su retiro como clavadista.

A través de una conferencia virtual, la deportista de 35 años dio a conocer la noticia, afirmando que está muy contenta con la decisión.

Asimismo, agregó que se siente muy orgullosa del camino que logró durante más de dos décadas en el deporte:

Sobre las razones de su retiro, apuntó: “Tanto física como mentalmente era el momento, lo que pesó más es que quiero disfrutar de mi hija, mi familia y ya es tiempo”.

”Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón esta (la de Ana Gabriela Guevara) es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. Pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, sentenció Espinosa.