¡Duelo de árbitros! Brizio vendió partido de la Liga MX en el 2002, acusa Ramos Rizo (VIDEO)

El ex presidente de la comisión de arbitraje, Arturo Brizio Carter, arremetió en contra del analista de ESPN Felipe Ramos Rizo, de quien dijo que en años pasados fue acusado de vender el partido de Jaguares y Cruz Azul en el 2002.

Fue durante el programa de anoche en Futbol Picante, donde surgió la fuerte discusión entre ambos ex árbitros, todo comenzó cuando Felipe Ramos Rizo criticó el trabajo de Brizio al frente de la comisión de arbitraje, asegurando hizo una labor mediocre.



"El arbitraje mexicano pasa por una crisis, no solo el último torneo, sino los dos últimos torneos donde tanto los torneos como las liguillas fueron de muy bajo nivel arbitral. No veo árbitros referentes, no veo un prototipo de árbitro mexicano", aseveró Felipe Ramos Rizo.



Por lo que Arturo Brizio Carter le contestó a Ramos Rizo asegurando que, durante su mandato se elevó el nivel del arbitraje en México, ya que gracias a su gestión se pudo instaurar el VAR en nuestro país, y aprovechó para acusarlo de vender un partido.



"Me llama la atención la forma que tú dices por ejemplo que no hay personalidad cuando a ti en un partido, y hay audios ahí, cuando un jugador te mentó la madre hasta que se cansó y no lo echaste porque no quisiste y ahí están los audios, Darío Franco, si te recuerdo, tú te fuiste acusado de vender partidos de futbol y ahí estás con una capacidad y una forma de criticar bastante cerda, pero bueno, así es esto y lo aceptamos de donde venga", dijo Arturo Brizio Carter.



Ante esto, Felipe Ramos Rizo contraatacó el comentario de Brizio, señalando que no existía ninguna prueba de dicho arreglo, por lo que pidió al ex presidente de la comisión de arbitraje de tener cuidado de sus palabras.



"Yo no me fui acusado. Estás equivocado, yo no me voy por eso y para tener esa acusación tendrías que tener pruebas y no las tienes, ni tú ni nadie, así que te pido por favor que tengas cuidado con lo que dices porque es mentira. Yo me retiro, más no porque vendí un partido", finalizó Felipe Ramos Rizo



Con información de Mediotiempo