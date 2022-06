"Quiero llegar con vida a mi casa" Boxeadora mexicana implora que detengan su pelea (VIDEO)

Momentos de dramatismo sobresalieron este fin de semana en el boxeo cuando la púgil mexicana Alma Ibarra enfrentó a Jessica McCaskill para ganar los títulos unificados de peso welter, sin embargo se negó a terminar la pelea por temor a no volver con vida a su casa.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles ?#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1