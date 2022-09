¿Nuevo romance? Kylian Mbappé aparece acompañado de la modelo transgénero Inés Rau

Kylian Mbappé, delantero del PSG, sigue dando de qué hablar, luego de que fuera captado viajando en un yate con la modelo y activista transgénero Inés Rau, días antes de concentrarse con la selección de Francia y disputar la Liga de Naciones dela UEFA.

En el viaje se les vio muy felices a Mbappé y Rau, además de que el delantero se dio el tiempo de cargarla en sus brazos, por lo que dichas fotografías dieron pie a los rumores de una posible relación.

Máximo respeito ao Mbappé e a sua namorada que estão pouco se fodendo para os comentários preconceituosos e estão sendo felizes, apesar do meio futebolístico ser do jeito que é.



Simplesmente Mbappé quebrando esse tabu ridículo no meio do futebol. ❤️ pic.twitter.com/zRb7DVg9Zq