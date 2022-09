Diogo le da una patada a Dani Alves y lo deja sin jugar contra Juárez

La directiva Pumas anunció que Dani Alves sufrió una lesión de ligamento colateral medial en la rodilla derecha, que lo dejará fuera de actividad para la última fecha del Apertura 2022, sin embargo el brasileño salió a desmentirlo.

Ante el comunicado de Pumas, el futbolista brasileño de 39 años de edad rompió el silencio y salió a desmentir su lesión, que también frenaría su participación en el mundial de Qatar, como muchos medios lo afirmaron tras la noticia.

El ex del FC Barcelona aclaró que no hará el viaje con los universitarios a la frontera para enfrentar a Juárez FC, debido a una patada que le dieron en el entrenamiento.

“No es verdad, mi amigo Diogo me pegó una patada en el entreno y por precaución no viajo PUNTO”.