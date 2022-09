“Salí llorando de América”: Marchesín no se quería ir del equipo

Agustín Marchesín, portero de la Selección Argentina, reiteró su cariño por el América, equipo en el que militó durante dos años, al compartir que sufrió cuando dejó de vestir los colores azulcremas.

En entrevista para La Liga, el guardameta reveló que salió llorando del equipo, pues se sentía muy querido y logró cosas importantes, como el título del Apertura 2018.

“Realmente me costó muchísimo, porque fue una decisión más familiar por llamarlo de alguna manera, porque yo no quería saber nada de irme de ahí”

Además, Marchesín reiteró que le costó mucho salir del club y tardó años en aceptar que se fue del equipo que tanto quiere.

Sin embargo, Marchesín reveló que llegar a Europa representaba un salto importante en su carrera, pues jugar en el Porto le dio la oportunidad de cumplir su sueño de jugar la Champions League.

“Era el sueño de jugar Champions, lo que significaba, lo que era jugar en Europa, pero me costó mucho. Me costó años aceptar que me fui”