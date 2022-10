¡Escándalo en la NBA! Jugadores de Golden State se pelean en entrenamiento (VIDEO)

Los rumores señalaban una tensión entre los jugadores de la NBA y compañeros en Golden State, Draymoond Green y Jordan Poole, conflicto que el pasado miércoles llegó a un punto sin retorno, pues ambos fueron separados durante un altercado físico.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G