Ella es la aficionada de Tigres que se volvió viral por su festejo (FOTOS y VIDEO)

La aficionada que festejó en topless un gol de André-Pierre Gignac en el Estadio Universitario y se volvió tendencia, fue identificada como Carla Garza.

La fanática fue identificada por el staff de “Es Show”, quienes la invitaron a su programa para hacerle una entrevista, en donde contó el motivo de aquel polémico episodio y pidió a la directiva del conjunto universitario que no la vete del estadio porque su deseo es seguir viendo a Gignac.

“Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente… Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”.