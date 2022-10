¡El fin de una era! Televisa no transmitirá la Serie Mundial por primera vez en 60 años

Los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas tendrán que ver la Serie Mundial a través de la televisión de paga, pues por primera vez desde 1963, Televisa no transmitirá el Clásico de Otoño.

Televisa no transmitió un solo juego de la MLB durante toda la temporada, pero quedaba la esperanza de ver a “Los Tres Amigos”, Pepe Segarra, Enrique Burak y Antonio de Valdés, durante la Serie Mundial, lo cual no sucederá debido a que no renovaron el contrato.

De esta manera los fans se quedarán con las ganas de ver a Segarra, Burak y Valdés durante las transmisiones de la Serie Mundial entre Houston Astros y Philadelphia Phillies que iniciará este viernes 28 de octubre en el Minute Maid Park.

Los aficionados que quieran ver toda la acción del “Clásico de Otoño” tendrán como opción las cadenas de paga como Fox Sports, ESPN y por streaming a través de Star +.