Chicharito no quiso negociar premios para estar en la Selección Mexicana (VIDEO)

El futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló que no participó en las negociaciones de los jugadores de la Selección Mexicana con la federación, esto para mejorar los premios económicos, incluso aseguró que ofreció su dinero al staff del combinado nacional.

Durante una entrevista con Hugo Sánchez, el delantero del L.A. Galaxy de la MLS, comentó que tomó la decisión de no volver a negociar cuando inició la era del Tata Martino, en el que quedó marginado a partir de septiembre de 2019.

"En este proceso llevo más de tres años que no he estado, mucha gente habla de que yo me niego a ir por premios o esas cosas, y qué bueno que lo mencionas porque esto no lo he dicho anteriormente. En este proceso del Tata Martino, yo me salí del grupo de Whatsapp de futbolistas que negociaban los premios de Selección y les dije que yo ya solo quería ir a jugar futbol", platicó Hernández Balcázar.

"La gente dice muchas cosas de mí, que si no voy porque quiero más premios y otras cosas. Incluso cuando me salí de ese grupo me llamaron para decirme que tenía que firmar unas cosas. Yo ofrecí que mi dinero a ganar se lo repartieran a utileros o jugadores menores", añadió.