¿Por Shakira? Piqué anuncia su retiro del futbol; el sábado será último partido con Barcelona

Tras la polémica separación con Shakira, ahora la historia entre Gerard Piqué y el Barcelona ha llegado a su fin, así lo anunció el futbolista con un video en sus redes sociales, donde asegura que este fin de semana será su último encuentro en el Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

En un emotivo video de dos minutos de duración, informó que este sábado será su último partido en el Camp Nou, justo cuando la escuadra blaugrana dipute el duelo ante el conjunto del Almería.

"He decidido que es el momento de cerrar este círculo" empieza el central. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será".