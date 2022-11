Piqué rompe el silencio y revela las verdaderas razones de su retiro (VIDEO)

Luego que esta semana Gerard Piqué se retirará del futbol y ante la ola de rumores de los motivos por los que dejó su carrera como futbolista, la leyenda del Barcelona rompió el silencio.



En entrevista con el streamer Ibai Llanos, Piqué explicó que desde el arranque de temporada no tuvo las mejores sensaciones pero que las necesidades del equipo hicieron que hasta ahora no haya sido posible el hecho de anunciar su adiós del fútbol.



"¿Por qué retirarse en noviembre? Son muchas razones. La gente ya sabe que empecé la temporada con una conversación con Xavi, que me dijo que iba a tener difícil jugar".



De igual manera explicó que tras ese momento estudió la posibilidad de retirarse pero que en ese momento el equipo le necesitaba: "Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en línea generales y vi que el parón era una oportunidad para tener esa decisión. Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría. Si no hubiera habido lesiones en mi posición me hubiera ido antes".

Piqué contó que uno de los momentos en los que vio claro que tenía que tomar la decisión de retirarse fue cuando le tocaba entrenar tras los encuentros en los que era suplente.



"Ya no me sentía como me sentía antes. Hubo un día entrenando en el Camp Nou tras un partido en el que estuve a punto de irme y decir 'me voy ya'. Vi que ya no era mi sitio. Cuando empezaron a caer lesionados dije 'no puedo dejar el equipo'. Por eso me fijé el parón del Mundial".



Finalmente dijo el sábado fue espectacular para él, por el cariño que le brindó la afición durante su despedida.

