¡Rompió en llanto! Chicharito no pudo contener las lágrimas por conocer a Ibai Llanos (VIDEO)

Ibai provocó que Javier “Chicharito” Hernández rompiera en llanto durante un streaming cuando lo invitó a ser parte del nuevo proyecto del español.

El streamer español quiere que Chicharito Hernández juegue como delantero en su equipo Porcinos FC, de la Kings League de Futbol 7, donde también participarán estrellas del futbol y streamers como Gerard Piqué, Kun Agüero, Iker Casillas, Thegrefg, DjMariio.

“Necesito un jugador, una estrella, para una Liga que estamos haciendo con Piqué, Casillas, Agüero. He soñado, yo tengo que soñar porque los sueños se cumplen y a mí me encantaría el ‘Chicharito’ Hernández como delantero, pero me han dicho que juegas en la MLS.”