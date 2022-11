“No sirve para ni madr…”: David Faitelson explota contra el “Perro Bermúdez” (VIDEO)

El analista de ESPN no se limitó al señalar que el Perro Bermúdez no sabe nada de periodismo

David Faitelson, analista de ESPN, está una vez más en medio de la polémica tras dar fuertes declaraciones contra su colega de TUDN, Enrique “Perro” Bermúdez, al que calificó de buen narrador pero que no sabe nada de periodismo, porque no es un periodista.

En una charla con Franco Escamilla, el periodista fiel a su estilo lanzó las polémicas declaraciones contra Perro Bermúdez.



"El Perro es bueno haciendo uf, uf, recontra uf y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve para ni madres".



Faitelson detalló que no el Perro Bermúdez no es periodista y que desconoce cómo argumentar, pues no sabe cómo dar su opinión.



“Él es muy bueno narrando, muy buen narrador histórico, pero no le pidas periodismo porque no es periodista, punto y no le pidas opinión porque no sabe dar opinión, por favor, ¿estoy diciendo alguna mentira?"



Pero las polémicas declaraciones también le tocaron a TV Azteca, pues Faitelson señaló que estaba cansado de cubrir al club que era de la televisora para la que trabajaba.



"Me mandaban mucho a hacer reportajes de Morelia, yo decía, ya estoy hasta la madre de Morelia, con todo respeto, pero era el equipo del canal"



Por último, Faitelson señaló que Morelia no le importaba ni a la misma gente que en teoría debería apoyar al club.



“No, no, Franco, el Morelia vale Madre, a quién chingados le importa el Morelia, ni en Morelia les importa".