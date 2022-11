“El equipo ese”: Piojo Herrera olvida su pasado y ningunea al América (VIDEO)

Durante su conferencia de prensa para hablar de su salida de Tigres, Miguel Herrera, habló de su pasó por el América, sin embargo, su forma de expresarse no fue la más amable que podríamos imaginar tras conseguir dos campeonatos de Liga MX con el club.

Piojo Herrera habló de sus problemas extra-cancha que le han costado el empleo en más de una vez, como con la Selección Méxicana, América y ahora Tigres, señalando que ningún equipo lo ha perdonado, sino que se las cobran como los azulcremas, a quien catalogó como el ‘equipo ese’.

“Lo que pasó con América, después de que le di todo al equipo ese, no me la perdonaron, me la cobraron. Entonces, yo no tengo deuda con nadie”