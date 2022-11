¡Mafia mundialista! Acusan a Qatar de sobornar a Ecuador para dejarse perder el partido inaugural

Los rumores sobre la corrupción en el futbol llegaron a la Copa del Mundo 2022, luego de que acusaran a Qatar de sobornar a Ecuador para dejarse perder el partido inaugura.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022