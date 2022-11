Verstappen denuncia amenazas tras polémica con Checo Pérez

El bicampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen dijo que él y su familia sufrieron amenazas y abusos en redes sociales, luego de la “bronca” con su compañero de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez.

"All the things I've read is pretty disgusting, even more than that they started attacking my family"



"If you have a problem with me, that's fine but don't go after my family because that's unacceptable"



Verstappen discusses the miscommunication at São Paulo ? pic.twitter.com/qGZCYmqegn