Cuauhtémoc Blanco quiere jugar vs Arabia Saudita: 'En 15 minutos les doy pases de gol'

El ex jugador de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, como una broma señaló que lo metieran en el próximo encuentro con Arabia Saudita.

"Cómo chingados le van a hacer (ante Arabia Saudita), si no meten gol. No es meter delanteros por meterlos”, sentenció

"DOS PASES DE GOL PONGO Y ME SALGO" ? Cuauhtémoc Blanco hace comentarios fiel a su estilo y pidió que le dieran minutos con la Selección. Dejó en claro también que al técnico se le respeta. @GusMenFox @RafaMLOficial @carlossalcido7 @arturobrizioc Antonio Mohamed pic.twitter.com/bJ7MYs4c1U

Asimismo, hizo un llamado a los jugadores de la selección que no temieran a la figura de Lionel Messi.

En medio de la broma y el análisis, Cuauhtémoc Blanco dejó una peculiar propuesta para la selección mexicana de cara al duelo contra Arabia Saudita, pues dejó entre ver que está dispuesto a jugar en el último cotejo de la fase de grupos de Qatar 2022.

Cuauhtémoc Blanco, dijo que, si le dan oportunidad, entraría al terreno de juego para estará un cuarto de hora y aportar lo suyo en busca de conseguir la calificación a los octavos de final.

"Con que me dieran 15 minutitos, doy dos pases de gol y me salgo, porque me puede dar un infarto", señaló en Cuau.