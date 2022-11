Con Messi no, ojo perro: boxeador argentino sale la defensa del 10 y reta al Canelo (VIDEO)

El boxeador argentino Ezequiel Matthysse, brincó por Leo Messi, luego de que Saúl “Canelo” Álvarez lo amenazó por supuestamente faltarle el respeto a la playera de la Selección Mexicana.

Matthysse, a través de Instagram desafió al boxeador mexicano, múltiple campeón, a enfrentarse a puñetazos a 12 rounds en Las Vegas, al asegura que nadie se mete con Messi.

“Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro (…) Guarda, guacho, eh. Con Messi no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no”, dijo en su video Ezequiel, en tono desafiante.