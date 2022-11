Enner Valencia llora tras quedar fuera de Qatar y pide disculpas a todo Ecuador (VIDEO)

A pesar del buen paso que llevaba Ecuador en la Copa del Mundo, al derrotar a Qatar y empatar contra Países Bajos, quedó eliminado tras caer contra Senegal, situación que dejó con el corazón roto al delantero Enner Valencia

Luego de caer 2-1 ante Senegal y en medio de la frustración y tristeza en la que se encontraba el conjunto de Ecuador, Enner Valencia asumió su papel de capitán y líder al dar la cara ante los medios, pidiendo disculpas a todo su país, entre lágrimas.

Enner lamentó no cumplir con el objetivo: “Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hoy estamos pasando un momento muy difícil. No esperábamos esto, estábamos muy contentos e ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador”.