 Fofo Márquez es estafado con boletos de Qatar 2022, ¡pagó 300 mil pesos!

Diversos acontecimientos les han ocurrido a personas en el Mundial de Qatar 2022, siendo el caso del influencer Fofo Márquez, quien confesó haber sido estafado por revendedores.

A través de su cuenta de Instagram, Fofo reveló que pagó tres boletos por 300 mil pesos, pero el vendedor nunca se hizo presente.



"Ahijados, normalmente me roban más en el primer mundo, en México nunca me han robado. Hace un año cuando vivía en España me robaron el celular y ahorita me estafaron con unos boletos de 5 mil dólares, más o menos era como medio millón de pesos, que eran Hospitality para el Mundial. Compré el mío, el de María y el de Dominguero, de hecho, se los iba a regalar y me estafaron”, manifestó.



Al respecto, hizo la sugerencia de cuidarse de los robos porque “aunque sea el primer mundo significa que no hay delincuencia”. “Tengan cuidado gente que está en el Mundial, en Qatar (…) ya me pasó, me estafaron, me robaron, entonces tengan mucho cuidado”.

Al finalizar, comentó que fue un mexicano quién se los vendió.



“Pagué 15 mil dólares por estas mamadas, se lo compré a un mexicano”.



