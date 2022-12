¡La magia de la navidad! Chucky Lozano y Napoli estrenan jersey de "Rodolfo el reno"

Los ojos de los aficionados están en la Copa del Mundo Qatar 2022, sin embargo, Napoli de la Serie A de Italia aprovecha la temporada navideña para lanzar un jersey conmemorativo para todos los que disfrutan de las fiestas decembrinas.

El club italiano donde milita el mexicano Hirving Lozano, sorprendió con una camiseta navideña que tiene un reno en medio y estrenó la indumentaria conmemorativa en un partido amistoso ante el equipo turco Antalyaspor.

Chucky Lozano no tuvo actividad durante el amistoso, pues se encuentra de vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

El jersey es parte de la campaña navideña del conjunto italiano, en un inicio solo puso en venta el jersey para niños, pero ante la gran demanda ya lanzaron la indumentaria para adultos.

La magia del Natale scende in campo con il Set Gara Junior Natale e la Maglia Gara Natale! ⚽️?



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WvxReclFrt