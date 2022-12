No pasa nada, tú eres más fuerte que esto, las emotivas palabras de Modric a Rodrygo tras quedar fuera del Mundial

El capitán croata Luka Modric, destinó a su compañero en el Real Madrid, Rodrygo unas bonitas palabras, tras la eliminación de Brasil.

Luka Modric, determinante para Croacia en la eliminación de Brasil en Cuartos de Final, dedico unas emotivas palabras a su compañero en el Real Madrid, Rodrygo, quien falló el primer penalti de los brasileños que al final sirvió para que quedaran eliminados.

Luego de haber finalizado el partido, Modric sostuvo que el jugador brasileño tendrá más fuerzas después de lo sucedido.

"Le puede pasar a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido, con todo lo que significa, tener la fuerza y la mentalidad para tomar y tirar un penalti es para felicitarlo. Todos pueden fallar, se lo he dicho, le he dado ánimo. Yo me acuerdo, tenía pocos años más que él, cuando fallé mi penalti en la tanda contra Turquía en 2008. Tenía 23 años. No es fácil pero seguro que lo va a hacer más fuerte y va a tener más experiencia y fuerza para seguir."