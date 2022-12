Van Gaal vende que juega bien al futbol y hoy metía pelotazos: Messi se queda caliente vs Holanda

Lionel Messi explotó con el estilo de juego del entrenador de Holanda, Louis van Gaal, a pesar de conseguir la victoria.

“ El último foul donde viene el gol, no era foul, creo que no era foul, no sé. Muchos detalles que dentro de la cancha te das cuenta que te la quiere inclinar y te digo otra vez, Van Gaal vende que juega bien al futbol y hoy metía pelotazos” , relató.

La Pulga’ no se guardó nada y no sólo criticó la forma de juego de sus rivales, sino también el actuar del arbitro Mateu Lahoz, quien quiso ser protagonista del encuentro.

"No quiero hablar del árbitro, porque te sancionan, no puedes decir lo que piensas. La FIFA tiene que reveer eso, no puede ponerlo en una instancia así, que el árbitro no está a la altura".