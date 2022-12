¡Felicidades Croacia y Luka Modric! Se quedan con el 3er lugar en Qatar 2022 (VIDEO)

Este sábado en un partidazo, Croacia derrotó a Marruecos 2-1 en el duelo por el tercer y cuarto lugar, en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Gracias a los goles de Josko Gvardiol y Mislav Orsic, los croatas se quedaron como el tercer mejor equipo de la Copa del Mundo, ganando además 27 millones de dólares.

Three podium finishes for tiny Croatia ?? at the Word Cup is MASSIVE?



1998 ?



2018 ?



2022 ? pic.twitter.com/mtYvKZjMfY