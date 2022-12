¡Adiós al América! Memo Ochoa regresará a Europa en el Salernitana

El guardameta del Club América, Guillermo Ochoa, no seguirá en su equipo en el torneo de Clausura 2023 en la Liga MX, debido a que se confirmó un acuerdo con la Unione Sportiva Salernitana, perteneciente a la Serie A.

