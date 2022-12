FOTO: ¿Se lo merecía? En Francia utilizan playera de Méssi como jerga en un bar

Argentina vive uno de los momentos más importantes de los últimos años, luego de que la Selección de su país ganará el Mundial de Qatar 2022.

Si bien, Lionel Messi ha sido considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, regresará a jugar en el París Saint-Germain (PSG). Pero en las últimas horas, una imagen comenzó a viralizarse en redes sociales, como parte de una ‘venganza’ que realizó un francés ante la derrota con Argentina.

PSG's away kit of Lionel Messi used as door mat at the entrance of a bar in France with an instruction on notice board.



“Remember to wipe your feet when you enter.”#ArgentinaVsFrance #FIFAWorldCup2022 #FIFA2022 #France pic.twitter.com/aY4Mb0zt7v