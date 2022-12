2022 fue el año más complicado de mi vida, estuve en el hospital 45 días: André Marín (VIDEO)

André Marín, uno de los mejores periodistas deportivos de la televisión mexicana, explicó a detalle las enfermedades que sufrió durante el 2022 y que lo dejaron fuera de las pantallas de Fox Sports.

A través de un video grabado en su cuenta de Youtube dejó un mensaje de agradecimiento a doctores y usuarios que lo han apoyado tras estar en el hospital 45 días luchado entre la vida y la muerte.

André Marín narró que entró al hospital por un tema de la espalda y para que lo revisaran de una operación que le hicieron en el estómago, sin embargo terminó por contagiarse de tres virus de neumonía.

“Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales: Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago”.

“No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida”.