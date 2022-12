Gran futbolista y humilde maestro: AMLO lamenta la muerte de Pelé

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó este jueves el fallecimiento de Pelé a los 82 años de edad, quien murió tras luchar contra un tumor en el colón y tras un mes hospitalizado en Brasil

Pelé falleció este jueves a los 82 años de edad, la leyenda del futbol había cumplido este jueves un mes en el hospital, estaba en tratamiento contra un cáncer de colon desde 2021.

AMLO compartió que Pelé fue un humilde maestro que influyó en otros futbolistas, como en Ronaldinho, y recordó una frase del exjugador sobre ‘O Rei’:

“Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre”.