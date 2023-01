¡Se lo acabaron! Aficionados se burlan de Alexis Vega por tatuaje de Qatar 2022

Alexis Vega se volvió tendencia y fue objeto de burla en redes sociales tras presumir su tatuaje con motivo de su primera participación en una Copa del Mundo defendiendo los colores de la Selección Mexicana.

El jugador de Chivas aprovechó su tiempo libre para tatuarse el logotipo de Qatar 2022 en su brazo, pues es un momento de su carrera que nunca olvidará al tratarse de su primera Copa del Mundo.

Alexis consideró buena idea presumir su nuevo tatuaje en redes sociales, sin embargo, los usuarios se burlaron del 10 de la Selección Mexicana por la calidad de su tatuaje y por el mal desempeño que los llevó al fracaso en la justa mundialista.

Que me diga quién es su tatuador… para no ir”, “Tanto dinero y no pudo pagar un tatuador decente jaja” o “Se esperaba mucho de el en el mundial. Y solo quedó en evidencia que es un jugador muy normalito”, fueron algunas de las palabras hacia Vega.