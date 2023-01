¡Suspendido! La LIGA MX aplaza el Atlas vs Toluca por las pésimas condiciones del Estadio Jalisco

La Liga MX anunció a través de un comunicado oficial que tras analizar las condiciones del campo de juego en el Estadio Jalisco de suspender toda la actividad programada para este fin de semana incluido el arranque del Clausura 2023.

Atlas había informado previamente que la cancha del estadio se encontraba en malas condiciones ya que el recinto recibió el concierto del Buki, además los juegos de pretemporada lo que terminó por dejar el césped maltratado y con hoyos.

"En el marco de las revisiones permanentes que realiza la LIGA BBVA MX a las canchas de los estadios de futbol y pese a los esfuerzos de mantenimiento de los Clubes, la Comisión Revisora de la LIGA MX, tras una completa evaluación técnica, dictaminó que la cancha del estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de futbol correspondientes a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2023.”

Por lo tanto, se decidió que no se jugarán los juegos de Atlas vs Toluca y Leones Negros vs Pumas Tabasco.

"Por lo anterior y de conformidad con los artículos 88 y 86 del Reglamento de Competencia de la LIGA MX y Expansión MX, respectivamente, se ha determinado en coordinación con los clubes la reprogramación de los partidos Atlas vs. Toluca del sábado 7 de enero y Universidad de Guadalajara contra Pumas Tabasco del domingo 8. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad.

De esta forma, el duelo de rojinegros y Diablos Rojos se suma al del Mazatlán y León como los dos encuentros pospuestos hasta este momento, aunque por circunstancias muy distintas.