Rechaza AMLO prohibiciones y decretos para no vacunados: están en su derecho

El presidente Andrés Manuel señaló que la vacunación contra esta enfermedad no es obligatoria, por lo que no se debe atentar con sus derechos de libertad de tránsito

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se tomen las medidas de prohibición de acceso a lugares, a personas que no se han vacunado contra el Coronavirus, pues expresó que es su decisión y está en su derecho de elegir.

El primer mandatario señaló que la vacunación contra esta enfermedad no es obligatoria, por lo que no se debe atentar con sus derechos de libertad de tránsito en caso de no haber querido ser inmunizados, pues se debe respetar su decisión.

Esta declaración llega luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se comenzará a solicitar el comprobante de vacunación para permitir el acceso a ciertos sitios, especialmente espacios cerrados.

Dicha medida ha sido tomada en otros estados de la República Mexicana, así como en otros países a manera de acercar la vacuna contra el COVID a toda la gente que no se ha querido aplicar las dosis.