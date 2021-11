No sean tapadera; pide AMLO a gobernadores entrantes (VIDEO)

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores entrantes no encubrir a personas o acciones ilícitas y recalcó que su gobierno no perseguirá políticos ni buscará ‘venganza’.

“Lo recomiendo para todos los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices... encubridores, no encubrir, y que con pruebas se presenten denuncias ante la autoridad competente… la Fiscalía que sea estatal y también federal por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan y también que no se estigmatice a nadie”, afirmó.