Así será la vida de AMLO, después de jubilarse en 2024

El mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tras su retiro en septiembre del 2024, ya no quiere saber más de ‘política’ y se dedicará a escribir un libro y mantenerse activo.

“Me voy a retirar en septiembre del 2024 y ya no quiero saber nada de política (...) ya no voy a hablar, voy a cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”, comentó @lopezobrador_ en la 'mañanera'. pic.twitter.com/axggIuEyk1

Durante la mañanera, AMLO, afirmó que tras su retiro en 2024, procurará no salir de casa y cancelará su teléfono y redes sociales, pues quiere una vida sin preocupaciones,

“Cuando ya me jubile, si lo permite el creador, la naturaleza, la ciencia, ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo. Ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono. No voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo voy a procurar no salir”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina de este martes.