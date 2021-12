AMLO recrimina al INE posponer consulta de revocación de mandato: es lamentable (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que es lamentable además de penosa, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer la consulta de revocación de mandato, que estaba programada a realizarse el próximo año.



“Es una decisión penosa y lamentable, que el INE diga que se propondrá la consulta de revocación de mandato porque no cuenta con los recursos económicos suficientes”, señalaba AMLO.



López Obrador, acusó al INE de no respetar la constitución y las leyes que de ella emanan, al no realizar la consulta por no contar con los recursos económicos suficientes para levarla a cabo; por lo que el mandatario federal pidió la intervención del Tribunal Electoral (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicie la Nación (SCJN) para resolver esta situación.



“También hay otras instancias: está el Tribunal Electoral, está la SCJN y no importa que se demore el proceso. Yo veo lo trascendente es que se lleve a cabo el precedente para que podamos hablar la democracia participativa y que sea el pueblo el que, en todo momento, como lo establece la Constitución, tenga el derecho de cambiar la forma de su gobierno”, aseveró López Obrador.



