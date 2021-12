Niega AMLO que Santiago Nieto sustituya a Gertz Manero en la FGR: son rumores (VIDEO)

El presidente López Obrador negó los rumores de que Santiago Nieto pueda sustituir a Gertz Manero en la FGR, tras la reunión del secretario de Gobierno con el ex titular de la UIF.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó los rumores que surgieron tras la reunión de Adán Augusto Gómez y Santiago Nieto, que señalaban que el ex titular de la UIF reemplazaría a Gertz Manero de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

El presidente López Obrador, dijo que no hay razón para destituir a Gertz Manero, ya que se encuentra complacido con la gran labor que realiza en la FGR; por lo que no hay que hacer caso de los rumores y la politiquería.



“Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente y nosotros, presidente, está satisfecho con la labor del fiscal general de la república. Es parte de los rumores y la politiquería”, aseveró AMLO.



AMLO señaló que la reunión entre el secretario de Gobierno y el ex titular de la UIF, son “encuentros amistosos”, por lo que no hay que creer en los “chismes”, dado que si hubiera alguna posibilidad de que Santiago Nieto volviera a colaborar con el gobierno, no sería decisión de él.

En ese sentido, fue el pasado 21 de diciembre, cuando Santiago Nieto publicó en su cuenta oficial de Twitter haber sostenido una reunión con el secretario de Gobernación Adán Augusto Gómez, donde trataron “temas de interés común”.

Con información de Infobae