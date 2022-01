AMLO exhibe al Tec de Monterrey: “Despiden a sus trabajadores para no pagarles sus prestaciones” (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, denunció al Tecnológico de Monterrey debido a que realiza malas prácticas, como despedir a sus trabajadores en diciembre para volverlos a contratar en enero, con el propósito de evitar pagar prestaciones salariales.

"Me estaba enterando en la mañana que todavía despiden a sus trabajadores en diciembre, claro, es un despido formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero", aseveró el presidente López Obrador.