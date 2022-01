Posponen audiencia de Saúl Huerta; víctima presenta síntomas de Covid

El menor de 15 años que rendirá declaración sobre la presunta violación por parte del ex legislador de Morena, Saúl Huerta, mostró síntomas de Covid.

Esta tarde se anunció que la audiencia del ex diputado morenista, Saúl Huerta, acusado de violación sexual, se pospuso, debido a que la víctima presentó síntomas de Covid-19.

De acuerdo con Sin embargo, el menor de edad, que rendirá su testimonio que es considerado la prueba primordial en el caso, presentó síntomas de Covid-19, por lo que la audiencia fue pospuesta.

Hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha para la audiencia, sin embargo, el abogado de la víctima señaló que no se aceptará ningún trato o acuerdo reparatorio.



“No hay algún acuerdo reparatorio en este tipo penal del delito de violación, y bueno, yo no tengo conocimiento de que se hayan acercado las partes para tratar de buscar la reparación del daño”, señaló el defensor.



Ante esto, el jurista del menor señaló que por el momento su representado se encuentra estable y se siente bien.



“Está aislado, sí sé que muestra sintomatología correspondiente a COVID, y como sabemos, por protocolo, es un deber ciudadano el aislarse para evitar el contagio, pero los padres están interesados en que esto termine cuanto antes porque él sigue sufriendo las consecuencias del hecho”.



Asimismo, aseguró que hay elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del ex miembro de Morena en la Cámara de Diputados por el delito de violación equiparada agravada, por lo que confía en que se emitirá una sentencia favorable en el proceso.

El exdiputado sin fuero se mantiene en el reclusorio Oriente, a donde ingresó cuando fue vinculado en un primer proceso por violación equiparada. Saúl Huerta, que fue desaforado el pasado 11 de agosto para enfrentar acusaciones de abuso sexual cometido contra menores de edad, suma tres denuncias en su contra.

