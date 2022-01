AMLO se va contra López-Dóriga por cuestionar sobre la oposición

Durante la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, exhibió al periodista, Joaquín López-Dóriga, por cuestionar en dónde se encontraba la oposición durante su mandato.

“El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca. ¿Ustedes, por ejemplo, cuándo le preguntan al presidente? Estaba difícil, puro boletín.