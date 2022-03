AMLO respalda a Gertz Manero; hay intereses que quieren descarrilar su gobierno

Luego de que se filtrara una conversación entre Alejandro Gertz y Juan Ramón López sobre el caso de la muerte de Federico Gertz, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó su apoyo al fiscal y aseguró que le tiene confianza.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que entiende que el titular de la Fiscalía General de la República (FGE) busque hacer justicia, pero solicitó que el Poder Judicial se haga cargo del caso.

Por otra parte, AMLO al ser cuestionado sobre Gertz, aseguró que esa es “su visión de las cosas”, planteando que él incluso desconfía de algunos ministros y jueces.

"Está en manos del Poder Judicial resolver, si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas, yo también a veces, no es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros, y desde luego no les tengo confianza a jueces, porque no han demostrado actuar con rectitud, sobre todo no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos", expresó.

"Tengo confianza en el fiscal", dijo.