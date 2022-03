Traicionaron a Peña Nieto y lo convirtieron en el ‘payaso de las cachetadas’: AMLO (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el ex mandatario Enrique Peña Nieto le confesó fue traicionado durante su mandato 2012 a 2018.

Durante ‘la mañanera’, AMLO resaltó que Nieto le hizo tal revelación cuando se reunió con él al ganar las elecciones presidenciales de 2018, donde al ser cuestionado por quiénes fue traicionado, descubrió que fueron empresarios, para volverlo después de un bufón de la política.

“Yo no voy a olvidar cuando me entrevisté con Peña (Nieto) siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo y en la plática me dice ‘me traicionaron’”, afirmó AMLO.

“Pues ya me dijo. Pero eso no tengo por qué darlo a conocer. Les dio todo, todo, todo. Les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron”, señaló el titular del Ejecutivo.