La ley no debe usarse para venganzas políticas: AMLO sobre captura de 'El Bronco'

El presidente de México aclaró que la aprehensión del ex mandatario Jaime Rodríguez Calderón, no es un asunto del Gobierno Federal, sino del gobierno de Nuevo León

Luego de que se difundiera las fotografías de la reclusión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar la ley para venganzas políticas, resaltando su inconformidad con este tipo de acciones.

De acuerdo con Excélsior, el mandatario cuestionó durante su conferencia de prensa que hayan circulado las imágenes del ex gobernador de Nuevo León dentro del Penal de Apodaca y en mismas en las que no se le cubrió el rostro tal como dicta el Sistema Penal Acusatorio.

Lo que no me gustó y eso lo digo, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no. No es un asunto jurídico, sino que tiene que ver con el honor y la dignidad. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir”, comentó.

Y es que de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio, el rostro de El Bronco debió cubrirse para así cuidar su presunción de inocencia, ya que, al momento no hay una sentencia en su caso.

López Obrador aclaró que la aprehensión del ex mandatario no es un asunto del Gobierno federal, sino del gobierno de Nuevo León.

Llamó a las autoridades a informar bien a la ciudadanía sobre cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo lo relacionado con el caso.



“Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, sostuvo.



Cabe mencionar que Rodríguez Calderón fue detenido ayer por presuntamente desviar recursos públicos para recolectar las firmas que avalaron su campaña independiente a la Presidencia en 2018.

Fue en ese mismo año en que el entonces senador y ex colaborador de El Bronco, Samuel García, presentó una denuncia contra éste, misma cuya investigación dio como resultado su captura ayer en el Rancho María de los Ángeles ,en el municipio de General Terán.

Con información de Excelsior