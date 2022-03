“Sí tiene jale, podría ser candidato”, AMLO asegura que Chumel Torres podría ser presidente el 2024 (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México, comentó durante su conferencia de prensa que el comediante Chumel Torres podría ser un buen candidato para el bloque conservador en las elecciones presidenciales de 2024.

El mandatario señaló en la ‘Mañanera’ que su comentario respecto a Chumel no está relacionado con la denuncia de la senadora morenista Bertha Caraveo, en contra del comediante por violencia de género.

“En la acusación contra Chumel pues yo no tengo que ver ahí, pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan, ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de lo que me falta poner en la lista”, dijo AMLO.

Cabe resaltar que el presidente aseguró que a diferencia de los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, Chumel tiene la oportunidad más alta de ser el próximo candidato de la oposición para elección del 2024.

Además, AMLO reiteró que Chumel Torres es parte de los ideólogos conservadores y, ante su popularidad, sería un buen competidor.

Durante una transmisión en Youtube, Torres nombró a la senadora de Morena del estado de Chihuahua como “estúpida” y “tarada” luego de ella expresara su apoyo y solidaridad al hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán y su familia.

¿El derecho a vivir una vida libre de violencia machista? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. Déjense venir porque… ¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer! ?? pic.twitter.com/dCATSvmQJT

Y Chumel Torres respondió:

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la ve***. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pen******* no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador”.