VIDEO: Epigmenio Ibarra se cae en plena inauguración del AIFA y AMLO lo abraza

En el evento inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se tropezó y cayó el productor Epigmenio Ibarra, mientras grababa el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de las redes se difundió el video donde se ve al mandatario caminando dentro del AIFA, quien estaba rodeado de gente, reporteros y su escuadra de seguridad.

Pero mientras él seguía caminando, Epigmenio caminaba frente a AMLO, pero hacia atrás mientras sostenía una cámara, de repente, un sujeto de camisa negra, pantalón y gorra verde se atraviesa para evitar que una mujer estorbara el paso por donde pasaría el presidente.

De repente, este hombre hace tropezar a Ibarra, cayendo precipitadamente al suelo de espaldas.

AMLO al verlo caer, detiene el paso y pide que su comitiva lo ayuden a reincorporarse. Seguido de esto, el mandatario se acerca a Epigmenio, lo abraza y le soba la cabeza, y se la palmea de forma fraternal para así continuar con su marcha.

Al respecto, el documentalista compartió en su cuenta de Twitter que no era la primera vez que se caía en un evento de AMLO, ya que su cámara pesa.

“Pues sí. Me caí. La cámara pesa. No es la primera vez que me sucede cubriendo a AMLO. Espero que no sea la última. Es para mí un honor, un privilegio, un deber que cumplo con alegría porque para mí ha sido, es y será siempre #UnHonorEstarConObrador”, escribió.