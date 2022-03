Me caí porque la cámara pesa mucho, Epigmenio Ibarra trata de explicar el oso que hizo en el AIFA (VIDEO)

Luego de su terrible caída durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el periodista Epigmenio Ibarra trató de explicar el tremendo oso que vivió.

Pues si. Me caí. La cámara pesa. No es la primera vez que me sucede cubriendo a AMLO. Espero que no sea la última. Es para mi un honor, un privilegio, un deber que cumplo con alegria porque para mi ha sido, es y será siempre #UnHonorEstarConObrador