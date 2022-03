Salinas Pliego asegura que no necesita usar ropa de diseñador para aparentar ser rico

El dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respondió un comentario de un seguidor en redes, donde aseguró que no necesita usar ropa de diseñador para aparentar que es rico.

Porque me dan ganas… y pues ni modo que me vaya a poner a usar ropa “de diseñador”, yo no necesito aparentar que soy rico ?. https://t.co/mDFehLmlgJ