AMLO niega que Adán Augusto López será precandidato presidencial: “No es corcholata para destaparse” (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que el actual secretario de gobernación Adán Augusto López será precandidato a la presidencia de nuestro país, pues dijo que “no es una corcholata para destaparse”.

“Él (Adán Augusto López) para que se tranquilicen, los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato a la Presidencia… Porque me está ayudando a la transformación del país. Entonces, que no se confunda, él no está haciendo campaña", aseveró el presidente López Obrador.