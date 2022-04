¡Traicionera! Expulsan del Verde a diputada Rocío Gamiño por votar contra la Reforma Eléctrica

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no soportó la “traición” de la diputada Rocío Alexis Gamiño García, y la expulsó por votar en contra de la Reforma Eléctrica, en la sesión del domingo.

En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”.



Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido.